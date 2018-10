Incidente stradale, morta donna ad Altavilla Silentina.

Una donna di 91 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Borgo Carillia di Altavilla Silentina (Salerno), lungo la Sp 317 all’altezza dell’intersezione tra via Nettunia e via Carlo Pisacane.

La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Panda, guidata da una persona di 66 anni che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Lancia Musa proveniente da Eboli e condotta da un 30enne.

Ad avere la peggio è stata la donna di 91 anni che ha perso la vita a seguito dell’impatto.

La salma è stata trasportata all’obitorio di Eboli dove sarà sottoposta ad esame esterno del medico legale ed eventuale, successiva, autopsia. Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Eboli.