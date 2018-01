Incidente su Sa-RC, auto contromano, due morti tra Pontecagnano e San mango Piemonte.

Due uomini sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla corsia nord dell’A/2, l’autostrada del Mediterraneo, nel tratto salernitano tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in direzione nord.

A perdere la vita, un 25 enne di Salerno che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno e un 68enne di Battipaglia.

Secondo una prima ricostruzione, le due autovetture si sarebbero scontrate frontalmente: questo significa che una delle auto procedeva contromano.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polstrada per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto mortale. Giunti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco ed il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.(ANSA)