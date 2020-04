Incendio in deposito ospedale di Polla.

Un incendio si è sviluppato all’alba di stamane in un deposito dell’ospedale di Polla, in provincia di Salerno.

Le fiamme, per cause in via di accertamento, hanno coinvolto un vano a piano terra al cui interno erano stoccati rifiuti pericolosi.

L’immediato intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri locali del nosocomio.

Il fumo ha invaso anche alcuni corridoi, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. (ANSA)