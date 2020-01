Inaugurato il nuovo Samsung Customer Service.

Dopo le aperture di Milano, Como, Pisa, Bologna, Torino, Messina, Napoli, Avellino, Venezia/Mestre, Varese, Roma e Brescia, Samsung Italia ha inaugurato oggi a Salerno un nuovo Samsung Customer Service, il centro assistenza totalmente brandizzato Samsung, in Via San Leonardo 52 presso Galleria Mediterraneo. Alla cerimonia di inaugurazione del centro, tenutasi nella giornata di oggi, hanno partecipato rappresentanti del top management Samsung, il responsabile del centro assistenza, Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno, Veronica Mondany e Massimiliano Natella, Consiglieri comunali al Comune di Salerno, Adele Triggiano, Assessore al Turismo del Comune di Pontecagnano (SA) e Arturo Giglio, Consigliere comunale al Comune di Pontecagnano (SA).

Il Samsung Customer Service si caratterizza per il suo concept innovativo nell’ambito dell’assistenza alla clientela, con un layout premium che mira ad offrire ai clienti Samsung la migliore customer experience e il migliore servizio post-vendita con alcuni servizi esclusivi quali: la riparazione veloce degli smartphone Samsung entro un’ora, la riparazione su prenotazione tramite call center, la vendita di accessori originali e la consulenza gratuita sui prodotti Samsung da parte degli addetti del nuovo centro.

Grazie al nuovo centro assistenza tutti i clienti Samsung potranno ora ricevere informazioni e formazione sull’utilizzo corretto e consapevole delle nuove tecnologie, dall’uso sicuro dello smartphone alla possibilità di sfruttare le potenzialità dei dispositivi connessi per migliorare la propria vita. Il personale che opera all’interno del Customer Service è, infatti, altamente specializzato e preparato sui prodotti (smartphone, tablet, wearable) e servizi mobile.

“Le nostre attività di relazione con il cliente nella fase di post vendita sono sempre più strategiche nel processo di fidelizzazione al brand Samsung. Per questo motivo, abbiamo voluto creare dei centri che siano sempre più in linea con le aspettative dei nostri consumatori, ovvero ambienti che rispettino l’anima innovativa della nostra azienda, con procedure che riducano i tempi di attesa e permettano un’esperienza piacevole. Dall’altro lato, la nostra azienda coltiva, fin dalla sua fondazione, l’obiettivo ambizioso di accompagnare i cittadini italiani nel loro processo di digitalizzazione; per questo motivo, siamo orgogliosi di mettere a disposizione di tutti i salernitani l’elevata competenza dei nostri esperti, in modo che possano ricevere informazioni utili su come utilizzare il loro dispositivo mobile così da poter sfruttare al meglio tutte le potenzialità offerte dalle nostre ultime tecnologie”, afferma Vito Fortunato, Head of Customer Service di Samsung Electronics Italia.

Il Samsung Customer Service Salerno di Via San Leonardo 52 sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15,30 alle 19,30; il sabato dalle 9.00 alle 13.00.