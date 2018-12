Inaugurata l’Agenzia complessa Inps di Battipaglia.

Giovedì 20 dicembre si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Agenzia complessa Inps di Battipaglia.

All’evento, promosso dalla dirigenza dell’Istituto ed introdotto dal Direttore regionale, ing. Giuseppe Greco, hanno partecipato e sono intervenuti il Direttore centrale Relazioni Esterne, dr. Giuseppe Conte, il Direttore centrale delle Risorse Umane, dr. Giovanni Di Monde, il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, dr. Guglielmo Loy, nonché il vicario, dr.ssa Carmen Iania, in rappresentanza Direzione provinciale di Salerno.

La nuova sede Inps è situata nella nuova zona a ridosso della stazione ferroviaria di Battipaglia, in viale della Previdenza n. 6, e prevede sei sportelli per l’utenza, un centro informazioni e tre piani per gli uffici, oltre ad un ampio parcheggio di circa 300 posti auto.

Alla cerimonia di inaugurazione della struttura, che sorge in un’area dove a breve si attende anche il completamento dei lavori del centro Integrato di interscambio modale per il trasporto delle persone nell’ambito del Programma urbano “Più Europa” cofinanziato con i Fondi POR, hanno presenziato anche le massime autorità regionali e cittadine tra le quali il Presidente della Regione Campania, on. Vincenzo De Luca, il sindaco del Comune di Battipaglia, dr.ssa Cecilia Francese, tutti i vertici provinciali delle autorità militari e civili, delle rappresentanze professionali e sindacali e dei patronati.

Inoltre, l’inaugurazione ha visto la partecipazione massiva della cittadinanza.