Inaugurata la prima edizione de Le Bolle in Birra ad Eboli.

Inaugurata stasera la prima edizione de Le Bolle in Birra, presso l’area parcheggio del centro commerciale Le Bolle. Al taglio del nastro gli organizzatori dell’evento l’associazione 3E Eboli, del presidente Daniela Bartolomeo con il vice presidente Cosimo Vecchio, Biagio Sica e Liberato Santoro, ed ovviamente il sindaco Massimo Cariello, l’assessore Emilio Masala, con altri politici ed amministratori, autorità militari e religiose.

La prima edizione di Le Bolle in Birra ha avuto il patrocinio del comune di Eboli . A spiegare i motivi della manifestazione è il presidente Daniela Bartolomeo: ” la nostra associazione 3 E Eboli, vuole promuovere la birra, siamo entusiasti, è iniziata una tre giorni per far conoscere la Birra in tutte le sue sfaccettature. Avremo momenti di intrattenimento, di spettacoli, ma anche di formazione con dei corsi, svolti da maestri birrai, che faranno degustare e conoscere i vari tipi di birra accompagnata con pietanze particolari che ne esaltano il gusto. I corsi si svolgeranno sabato e domenica dalle 17.30. Ampia zona dedicata al food e all’assaggio delle birre non solo artigianali ma anche in bottiglia. Inoltre per intrattenere i più piccini con l’area gonfiabili e divertimento”.

La prima edizione de Le Bolle in Birra è anche: ” spettacoli dal vivo con artisti del territorio, con inizio da questa sera, assaggiando le nostre birre sia artigianali che imbottigliate.Stasera all’inaugurazione successo per le esibizioni di scuole di ballo della provincia, ma anche per il concerto della band : Il Bellavista.

Sabato alle 21.00 il concerto della band: Terraemares . A seguire alle 22.30 il concerto di Valerio Jovine e la sua band. Domenica alle 21.00 il cabaret con Simone Schettino, proseguiamo con il gran finale: concerto della Fruit Joy Big Band. Vi aspettiamo con tante altre sorprese fino a domenica a Le Bolle in Birra ad Eboli presso parcheggio centro commerciale Le Bolle ad Eboli”.