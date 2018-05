Il rapper Ciompi gira il suo videoclip a Cetara.

E’ stata Cetara ad ospitare le riprese del nuovo videoclip di Ciompi, il talentuoso ed emergente rapper napoletano che nel suggestivo borgo marinaro ha girato le immagini del suo prossimo singolo, “Su questa base”, prodotto dall’etichetta discografica PM Records di Cava de’ Tirreni e in uscita il 22 giugno.

La spiaggia assolata e gli scorci più caratteristici di Cetara hanno fatto da cornice all’energia trasmessa dal brano dell’esuberante artista ventiduenne, che meno di due settimane fa ha pubblicato il suo ultimo singolo, #Hit, accompagnato da un trascinante video girato a Edimburgo. Entrambi si candidano a diventare tormentoni dell’estate imminente.

Le riprese, cui hanno preso parte anche giovanissimi fan del cantante, sono state realizzate con la preziosa collaborazione del Comune e del Forum dei Giovani di Cetara.

Laureato in Culture digitali e della comunicazione, Ciompi, all’anagrafe Gian Paolo Nicolini, si avvicina alla musica, in particolare all’hip-hop, quando è ancora molto piccolo. Inizia a scrivere i primi versi a 16 anni, per canzoni, prevalentemente autobiografiche, dedicate all’amore e al valore dell’amicizia. Quindi produce l’EP “Primi Versi” e, nel 2017, con il desiderio di raccontare la verità che lo circonda, lancia “La mia identità”. Con PM Records ha firmato lo scorso febbraio.

