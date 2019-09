Il docu film su Maradona nei cinema campani da lunedì 23 a mercoledì 25.

Dopo il successo dei suoi SENNA (2010) e AMY (2015), arriva nelle sale italiane l’attesissimo DIEGO MARADONA firmato da Asif Kapadia. Con interviste esclusive a Diego Maradona e immagini tratte dal suo archivio personale di oltre 500 ore di filmati mai visti prima, il film narra la storia di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.

DIEGO MARADONA di Asif Kapadia, che nel 2016 con Amy, il documentario su Amy Winehouse, si è aggiudicato il Premio Oscar® per il miglior documentario, è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes (Fuori Concorso) e sarà distribuito nei cinema italiani dal 23 al 25 settembre da Nexo Digital e Leone Film Group (info e sale su www.nexodigital.it).

Agli inizi degli anni Ottanta, non avendo mai vinto lo scudetto, la Società Sportiva Calcio Napoli viveva un periodo particolarmente difficile, vantando però una tifoseria senza eguali per passione e dimensioni. Poi, il 5 luglio 1984, Maradona arrivò al Napoli con un ingaggio record e per sette anni scatenò l’inferno. Il genio assoluto del calcio mondiale e la città più imprevedibile d’Europa si dimostrarono un connubio perfetto: Diego Maradona era stato benedetto sul campo e trattato come un Dio fuori di esso. Il carismatico argentino trascinò infatti il Napoli al suo primo scudetto. Era il 1987 e quello fu un evento epocale. Ma c’era un prezzo da pagare perché, finché fece miracoli in campo, a Diego fu concessa ogni cosa, ma quando la magia svanì, divenne prigioniero della sua stessa città.

Il docu-film è distribuito in Italia da Nexo Digital e Leone Film Group con la collaborazione dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Corriere dello Sport e Tuttosport, Rockol.it.

DIEGO MARADONA è una produzione On The Corner Films con un team pluripremiato: Asif Kapadia alla regia, James Gay-Rees come produttore, Chris King al montaggio, Antonio Pinto a firmare la colonna sonora. Il film vede tra i suoi produttori anche Paul Martin (Ronaldo).

In Campania aderiscono:

CAMPANIA Afragola Happy Maxicinema CAMPANIA Anacapri Paradiso CAMPANIA Aversa Vittoria CAMPANIA Benevento Gaveli CAMPANIA Capua Cine Ricciardi CAMPANIA Casalnuovo Di Napoli Magic Vision CAMPANIA Caserta Duel CAMPANIA Casoria Uci Casoria CAMPANIA Castellammare Stabia Montil CAMPANIA Castellammare Stabia Stabia Hall CAMPANIA Cava dei Tirreni Metropol CAMPANIA Ischia Excelsior CAMPANIA Lioni Nuovo CAMPANIA Marcianise Big Maxicinema CAMPANIA Marcianise Uci CAMPANIA Mercogliano Movieplex CAMPANIA Napoli Acacia CAMPANIA Napoli Metropolitan CAMPANIA Napoli Modernissimo CAMPANIA Napoli Posillipo CAMPANIA Napoli The Space CAMPANIA Napoli Vittoria CAMPANIA Napoli Pierrot CAMPANIA Nocera Inferiore Sala Roma CAMPANIA Nola The Space CAMPANIA Pagani La Fenice CAMPANIA Piano di Sorrento Delle Rose CAMPANIA Poggiomarino Eliseo CAMPANIA Pontecagnano Duel Village CAMPANIA Pozzuoli Sofia CAMPANIA Sala Consilina Adriano CAMPANIA Salerno Apollo CAMPANIA Salerno The Space CAMPANIA Telese Modernissimo CAMPANIA Torre Del Greco Corallo CAMPANIA Torrecuso Village

#DiegoMaradonaMovie

https://www.facebook.com/ DiegoMaradonaMovie/

https://twitter.com/ MaradonaMovie

https://www.instagram.com/ diegomaradonamovie