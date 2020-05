I Verdi chiedono la riapertura dei mercati rionali.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Ventura Giuseppe, Capogruppo dei Davvero Verdi, visto il DPCM del 26 aprile 2020 pag. 10, lett. z- con il quale viene data la possibilità nelle aree mercatali di vendere generi alimentari, Le chiede i motivi per i quali ad oggi gli stessi restano chiusi.

In un momento così difficile per il nostro Paese, faccio appello perchè ci sia una riapertura AD HORAS per gli esercenti aventi diritto dando così la possibilità a tante famiglie di riprendere la propria attività (e anche la propria vita), sempre nel rispetto della distanza di sicurezza e dell’obbligo della mascherina.

Fiducioso nell’accoglimento dell’istanza, saluto cordialmente.