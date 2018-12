I sigari toscani fotografati da Oliviero Toscani anche a Cava.

In occasione del bicentenario è disponibile in libreria il volume Duecentoanni sigaro Toscano dove, il fotografo Oliviero Toscani, ha ritratto le italiane e italiani, celebri e meno noti, che amano lo storico sigaro. Negli oltre 350 scatti, scelti insieme al curatore Nicolas Ballario, è presente il racconto di un’Italia intera: i volti di concittadini famosi e i visi dei lavoratori e delle lavoratrici delle Manifatture Sigaro Toscano di Cava de’ Tirreni, sono i protagonisti sulle pagine dell’Album fotografico. Il volume, edito da Skira, è composto infatti da 283 ritratti, oltre 350 fotografie e 4 set fotografici: la classe dirigente e i protagonisti dell’attualità, sono miscelati ai visi delle sigaraie e ai volti degli artigiani del tabacco. Coloro che, col proprio impegno quotidiano, permettono allo celebre sigaro Toscano di arrivare nelle tabaccherie, fin dal lontano 1818. E anche l’immagine scelta per la copertina del volume, è il volto di un lavoratore delle Manifatture Sigaro Toscano di Cava de’ Tirreni. Una grande famiglia di donne e uomini, accomunati dalla passione per il sigaro Toscano, creato artigianalmente in Italia da più di due secoli.

Duecentoanni sigaro Toscano: italiane e italiani, celebri e non, fotografati da Oliviero Toscani

