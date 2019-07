I sapori del Sole, prima puntata del cooking show di Alice TV da Agropoli.

È Agropoli la città da dove parte la quinta edizione de “I sapori del Sole”, fortunato programma di Alice Tv, con al timone Maria Rosaria Sica, tra i segreti del successo del programma. L’edizione 2019 conferma Agropoli e prende casa presso la “Sciabica”, dove si punta per migliorare ancora di più gli indici di ascolto che hanno già toccato oltre un milione e mezzo di telespettatori in un mese, segnalando “I Sapori del Sole” tra i programmi più seguiti del segmento.

New entry tra i fornelli: per la quinta edizione del format prodotto da Aha Studio ci sarà Helga Liberto, già conosciuta come la “Chef dei Grani”. Si punta ancora sulle donne, ad affiancare Maria Rosaria Sica ci sarà una cuoca davvero speciale e già molto conosciuta ed apprezzata sul territorio.

“Ho pensato a tante ricette semplici e veloci ma soprattutto legate al nostro meraviglioso territorio, patria della Dieta Mediterranea” – commenta la chef. Confermatissimo al banco pasticceria Domenico Manfredi, dopo le sue apprezzate performances nelle scorse edizioni. «Alziamo sempre più l’asticella dell’offerta televisiva e gastronomica – sottolinea la conduttrice ed ideatrice del format, Maria Rosaria Sica -. Ci conforta avere al nostro fianco non solo professionisti di eccezionale livello, ma anche sponsorizzazioni istituzionali e non solo, a dimostrazione dell’interesse che “I sapori del Sole” ha saputo creare». Proprio il settore sponsor è tra le novità della quinta edizione.

Al fianco del programma di Alice TV ci sarà il Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano, con i suoi meravigliosi paesaggi e i suoi prodotti di eccellenza mentre Main sponsor sarà ancora una volta l’azienda Terraorti, riferimento agroalimentare di tutto il territorio. 25 puntate in onda tutti i giorni alle 19.45 e in replica alle 12.50 sul canale 221 del digitale terrestre e sul canale 809 di Sky. Ma le novità non finiscono qui, ancora una volta I Sapori del Sole saranno protagonisti al Giffoni Film Festival con il Format Giffoni Food Experience: saranno in diretta sulla pagina Facebook di Alice, con oltre 600mila followers, tutte le sere dal Convento San Francesco alle 21.00.