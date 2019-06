I percorsi di San’Alfonso, Nuova Orchestra Scarlatti in concerto a Mercato San Severino giovedì 27.

Giovedì, 27 giugno 2019, alle ore 21:00, a Mercato San Severino (Sa), presso la Chiesa della S.S. Trinità di Ciorani, nell’ambito dell’iniziativa “I percorsi di Sant’Alfonso”, avrà luogo il concerto della “Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti” che proporrà musiche vocali e strumentali di J. Brahms, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, G. F. Handel, E. Morricone, G. Bizet e A. Piazzolla.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Mercato San Severino, della Società Campana Beni Culturali (Scabec) e della Congregazione del S.S. Redentore.

* La Nuova Orchestra Scarlatti nasce a seguito dello scioglimento dell’Orchestra Scarlatti RAI, debuttando il 21 marzo 1993 all’Auditorium RAI di Napoli, con un concerto diretto da John Neschling, trasmesso sia su Radiotre che in televisione su RAITRE. A partire dal 1994 la N.O.S è presente sul territorio napoletano e campano con eventi e rassegne periodiche come ad esempio, il “Festival Barocco e…”, giunto alla dodicesima edizione. Parallelamente, l’orchestra ha tenuto numerosi concerti in importanti centri italiani ed esteri, da Roma a Belgrado, da Ginevra al Lussemburgo, da Berlino a San Pietroburgo, con un repertorio spaziante dalla musica barocca alla contemporanea (prime esecuzioni assolute di Ivan Vàndor, Giacomo Manzoni, Ennio Morricone ecc.), e volto particolarmente a valorizzare in Italia e nel mondo il patrimonio della scuola musicale napoletana.