I laboratori di SMS: nuove opportunità per giovani creativi.

E’ possibile iscriversi ai laboratori del progetto Spazio Multifunzionale Salerno a seguito della riapertura del bando da parte del Comune di Salerno con nuova scadenza prevista per le ore 12:00 di venerdì 22 marzo, 2019.

C’è ancora disponibilità, dopo le prime 100 domande pervenute, per partecipare alle attività dei seguenti laboratori: Cittadinanza Attiva, Riciclo Creativo, Videotelling Frame, Salerno in Fantasy, Social Recording, Radio Salerno Village, Laboratorio di artigianato – Accendi il tuo Futuro e Arbostella Art Project.

Laboratori artistici, culturali, ambientali, musicali, sociali, artigianali, con forte connotazione innovativa e con il brand comune S.M.S. opereranno negli spazi interni ed esterni del Centro Polifunzionale Giovanile Arbostella caratterizzando e dando nuova identità all’intera zona attraverso il coinvolgimento creativo dei giovani.

Il bando è disponibile sul sito del Comune al seguente indirizzo www.comune.salerno.sa.it.

Un impegno incessante dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Giovanni Savastano (nella foto) e del Dirigente Dott. Tommaso Esposito, R.U.P. di progetto verso le aree periferiche della Città e l’intera provincia di Salerno con una costante attenzione programmatica e progettuale per tali zone.

Ampliare l’offerta di servizi con nuove attività culturali, aggregative, inclusive e per la creazione di lavoro è infatti l’obiettivo strategico prioritario del progetto S.M.S. (Spazio Multifunzionale Salerno) che è stato finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma Benessere Giovani – Organizziamoci.

E’ già attivo il Lunedì dalle 15:00 alle 19:00 e il Mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, organizzato dalla Cooperativa Sociale Prometeo 82 , dall’ARCI Salerno e dalla QS & Partners di V. Quagliano & C. Snc., il laboratorio di “Sostegno e accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo” con attività di front office per acquisire idee creative e innovative profit e no profit promosse da under 35 che saranno sostenute attraverso una puntuale azione di coaching.

Per Info: Centro Polifunzionale Arbostella, Viale Giuseppe Verdi, Parco Arbostella, Salerno – Tel: 089 666697 – Email segreteria.sms.salerno@gmail.com.