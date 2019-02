I Colloqui di Salerno dedicati a Franco Basaglia: incontri, tavole rotonde e presentazione di libri da lunedì 25 a mercoledì 27.

Continuano gli appuntamenti della prima sessione dei Colloqui di Salerno, a cura di Vincenzo Esposito, Laboratorio di Antropologia “Annabella Rossi” Dispac­Unisa e Francesco G. Forte, editore Oèdipus, dedicati quest’anno allo psichiatra Franco Basaglia. Tra i diversi eventi di “Una legge per i matti: 40 anni dopo Basaglia”, lunedì 25 febbraio alle ore 10:00 a Fisciano, Università degli Studi di Salerno, Aule delle Lezioni, DISPAC-Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale FFF-Film, Fotografie, Follia: Ricordare Basaglia per immagini, selezione curata da Vincenzo Esposito con la collaborazione di Pasquale Iaccio. Alle ore 16:00 ci si sposta a Salerno, Palazzo di Città, nel Salone del Gonfalone per la Tavola rotonda Psichiatria, salute, cultura e democrazia in Campania, in Italia, in Europa, con la partecipazione di Giordana Charuty, antropologa, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris – F; Giulio Corrivetti, psichiatra, Dipartimento di Salute Mentale ASL Salerno; Roberto Beneduce, psichiatra e antropologo, UNITO. Coordina Ugo Vuoso, antropologo, UNISA e ASL Napoli. Intermezzo musicale di Matteo Cantarella. Letture a cura di Francesco G. Forte. Legge Margherita Rago. Martedì 26 febbraio, alle ore 10:00 a Fisciano, Università degli Studi di Salerno, Aula della Lauree Gabriele De Rosa DISPS-Dipartimento degli Studi Politici e Sociali, La legge Basaglia in Campania: presentazione del volume “Primavera 180” di Teresa Capacchione, psichiatra e collaboratrice di Sergio Piro, direttore dell’ospedale psichiatrico di Materdomini-Nocera Superiore (ed. Sensibili alle foglie, Roma, 2018). Interverranno con l’autrice, i proff. Mauro Cozzolino, psicologo, Disuf-UNISA; Francesco Piro, storico della filosofia, Disuf-UNISA; Roberto Beneduce, psichiatra e antropologo, UNITO. Alle ore 12,30, Tavola rotonda Psichiatria, salute, cultura e democrazia in Campania, in Italia, in Europa con la partecipazione di Giordana Charuty, antropologa, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris – F; Giulio Corrivetti, psichiatra, Dipartimento di Salute Mentale ASL Salerno; Roberto Beneduce, psichiatra e antropologo, UNITO. Coordina Ugo Vuoso, antropologo, UNISA e ASL Napoli. Nel pomeriggio, alle ore 16:00 a Salerno, Palazzo di Città, nel Salone del Gonfalone, I fantasmi sono fulmidabbili: presentazione del volume Il diario di pietra. N.O.F 4. I fantasmi sono fulmidabbili dopo la sua seconda apparizione prende sembianze umane di Alessandra Cotoloni, scrittrice (ed. Il Papavero, Manocalzati 2018). Ne parlano con l’autrice Donatella De Bartolomeis, editrice; Stefania Sementa, psicologo clinico – Ser. D. ASL Avellino. Coordina Antonio Severino, antropologo UNISA. Letture a cura di Francesco G. Forte. Mercoledì 27 febbraio alle ore 10:00 a Fisciano, Università degli Studi di Salerno, Aula dei consigli Vittorio Foa DISPS-Dipartimento degli Studi Politici e Sociali I fantasmi sono fulmidabbili: presentazione del volume Il diario di pietra. N.O.F 4. I fantasmi sono fulmidabbili dopo la sua seconda apparizione prende sembianze umane di Alessandra Cotoloni, scrittrice (ed. Il Papavero, Manocalzati 2018). Ne parlano con l’autrice Donatella De Bartolomeis, editrice; Stefania Sementa, psicologo clinico – Ser. D. ASL Avellino. Coordina Antonio Severino, antropologo UNISA. La seconda Sessione dei Colloqui di Salerno si svolgerà ad ottobre 2019. Ingresso libero a tutti gli eventi.