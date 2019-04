Guerrieri in Città, quinto appuntamento con Musée éclaté – Museo senza limiti domenica 7 a Pontecagnano.

Domenica 7 aprile 2019 al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano si terrà il quinto appuntamento dei Laboratori di Musée éclaté – Museo senza limiti, rivolti ad approfondire, all’insegna del divertimento, la conoscenza dei luoghi archeologici della città di Pontecagnano.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto Musée éclaté – Museo senza limiti, cofinanziato dalla Regione Campania e presentato dal Comune di Pontecagnano Faiano in partenariato con il Polo Museale della Campania – Museo Archeologico di Pontecagnano, Legambiente Campania e Università degli Studi di Salerno, che si propone di portare il Museo nella città e di divulgare la conoscenza del ricco patrimonio culturale del territorio.

Il quinto appuntamento, intitolato Guerrieri in città. L’arrivo dei Sanniti, prevede una visita tematica che condurrà adulti e bambini a scoprire nel Museo i luoghi e le testimonianze legate ad un periodo – V e IV secolo a.C. – caratterizzato da profondi cambiamenti. Un’attenzione particolare sarà rivolta al costume dei guerrieri sanniti, sepolti con armi, cinturoni e corazze. Saranno esposti per la prima volta corredi funerari tipici di questo periodo, provenienti sia dalla necropoli orientale che da quella occidentale: il primo, maschile, con armatura costituita da corazza a tre dischi, cinturone di bronzo e punta di lancia di ferro; il secondo con numerosi vasi a figure rosse legati al mondo femminile; l’ultimo, appartenente ad una bambina, caratterizzato da statuette in terracotta e vasi miniaturistici.

A questi oggetti saranno ispirati i laboratori dedicati ai bambini che si terranno sia di mattina che di pomeriggio. Al mattino i giovani visitatori saranno impegnati a ricostruire, attraverso la tecnica del collage, una sepoltura del periodo riposizionando tutti gli oggetti trovati all’interno e a ricomporre l’abbigliamento di un guerriero sannita con la tipica corazza, il cinturone e la lancia.

Nel pomeriggio, invece, il laboratorio sarà dedicato alla costruzione e decorazione delle tombe dipinte del periodo sannita.

I Laboratori di Musée éclaté – Museo senza limiti continueranno fino al mese di giugno 2019, ogni prima domenica del mese, proponendo in senso cronologico un viaggio ideale nella storia antica della città di Pontecagnano.

L’ingresso e la partecipazione a tutte le attività sono gratuiti.

Visite tematiche per adulti e bambini: ore 10,30; ore 17,00.

Laboratorio 11,00 – 13,00 (età 4-13 anni): prenotazione obbligatoria a info@metaia.it oppure al numero 349 8497794

Laboratorio 17,00 – 19,00 (età 6-13 anni): prenotazione obbligatoria info@musee-eclate.it oppure al numero 342 0669500

INFO

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)

tel: 089/848181 – fax: 089.3854253

pm-cam.pontecagnano@beniculturali.it

www.polomusealecampania.beniculturali.it

@MuseoMAP

museomap_pontecagnano