Guasto alla rete idrica, interruzione acqua in via Michele Conforti e zone limitrofe.

La Salerno Sistemi Spa in una nota informa la cittadinanza che casa rottura della rete principale di via Michele Conforti angolo via Luigi Cacciatore. al fine di eseguire intervento di riparazione urgente ed indifferibile si rende necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas alle seguenti strade e traverse limitrofe :

via Michele Conforti

via Luigi Cacciatore

via Mazziotti

via Bilotti

Piazza Casalbore

Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 18,30 odierne.

La Società – si legge – si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata