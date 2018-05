GoldBet BITS Festival (Basket In The Street), il programma dell’edizione 2k18, dal 12 al 15 luglio in Piazza Salerno Capitale.

Anche quest’anno il GoldBet BITS Festival (Basket In The Street), giunto alla sua VI edizione, si prepara ad essere protagonista dell’estate di eventi a Salerno. Il primo e unico Street Festival 100% gratuito, che, con la sua offerta di Sport, Food, Music vanta il patrocinio del Comune di Salerno e la Regione Campania tra i partner istituzionali. Il rapporto con le origini, riconoscendo il valore del patrimonio storico e artistico, è il contesto in cui si inserisce il tema scelto per questa stagione 2k18: “Il Territorio”, lanciato con l’hashtag #bitsforland, come un grido che rappresenta forte e chiaro il legame con le proprie radici. Svelata la lineup ufficiale degli artisti che si esibiranno sul palco, in una rassegna di concerti free-entry, dal 12 al 15 luglio, nella cornice di Piazza Salerno Capitale.

Tutto il meglio del panorama musicale Rap e Hip-Hop, nel programma completo: a calcare la scena saranno Tedua, che aprirà gli appuntamenti, lasciando il passo a Noyz Narcos e al duo Gold School. A chiudere il cartellone musicale sarà il rapper salernitano Rocco Hunt, reduce da una partecipazione cinematografica, che presenterà il suo nuovo singolo. Ancora una volta contenitore di buona musica e aggregazione giovanile, nel corso delle varie edizioni il teatro del GoldBet BITS Festival ha visto passare tanti beniamini del calibro di: Gué Pequeno, Enzo Avitabile e i Bottari, Mecna, Luchè, Ghemon, Coez, registrando un’affluenza di circa 30.000 persone. Momento tanto atteso anche da quanti desiderano farsi conoscere, attraverso le loro inedite performance, nei mesi scorsi è stato lanciato sulla pagina social dell’evento un contest dedicato agli artisti emergenti (#bitstalent), che ha visto giovani leve contendersi la possibilità di salire sul palco in apertura ai concerti, dinanzi ad un pubblico di appassionati. Toccherà agli 8 vincitori, con il miglior “beat” realizzato, mostrare il proprio talento musicale, diventando protagonisti di 15 minuti di esibizione, durante l’open-act.

PER INFO:

www.bitsfestival.it

Facebook/@Bitsfestival2018

Instagram/@bitsfestival