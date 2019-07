Gli artisti del Movimento Maric partecipano a CetArte.

Il Movimento M.A.R.I.C. non si ferma e conquista la Divina Costiera. Si terrà nel mese di luglio, nella suggestiva Torretta di Cetara, la Mostra d’Arte contemporanea intitolata “CetARTE” che sarà inaugurata il 5 luglio e vedrà protagonisti con le loro opere gli Artisti del MARIC – Movimento per il Recupero delle Identità Culturali. Serata speciale il 24 luglio con il Musical teatrale “Il Canto del Mare” in occasione della premiazione del II Concorso del Premio Letterario “Disarmiamo l’Ignoranza”.

L’inaugurazione di CetARTE avrà luogo alle ore 19.30 del 5 luglio. Al vernissage interverranno Fortunato Della Monica, Sindaco di Cetara, Angela Speranza, Assessore alla Cultura e al Turismo, Franco Bruno Vitolo, giornalista e critico d’arte, Vincenzo Vavuso, Presidente del M.A.R.I.C. L’esposizione resterà aperta fino al 30 LUGLIO tutti i giorni dalle ore 17,30 alle ore 22,30. In mostra gli artisti del MARIC: Monica De Maio, Lucia De Santis, Mario Formica, Gerardo Iorio, Stefania Maffei e Angela Vigorito.

Il 24 luglio si terrà contestualmente la premiazione del II Concorso del Premio Letterario “Disarmiamo l’Ignoranza” e a seguire, alle ore 21,30, il Musical teatrale “Il canto del mare” a cura del Maestro Mario Formica e della Poetessa Lucia De Santis, con gli attori Lucia De Santis, Giulia Biondini e Syria Amatino. A presentare la serata sarà Guido Mastroianni, Presidente dell’associazione “Saranno Vietresi”.

Gli inarrestabili Artisti del Movimento fondato due anni fa dal Maestro Vincenzo Vavuso, hanno appena ultimato la realizzazione dello straordinario progetto della Casa della Cultura nella zona di Accumoli, colpita dal terremoto. Il centro polifunzionale fortemente voluto e sostenuto dagli Artisti del Movimento è ormai pronto per la sua inaugurazione e per essere un luogo di rinascita per gli abitanti di quelle zone. La mostra di Cetara sarà un’occasione imperdibile per tutti gli estimatori d’arte, ma anche per cittadini e turisti desiderosi di vivere un’estate cetarese all’insegna dell’arte e della cultura.

“Il M.A.R.I.C. continua ad andare avanti realizzando tutti gli obiettivi prefissati, primo tra tutti la realizzazione della Casa della Cultura, ormai in piedi, bellissima e sotto gli occhi di tutti. Con questa mostra di Cetara, che ha il sapore e la magia delle notti estive, perseguiamo il desiderio di fare Arte e diffondere Cultura. Imperdibile l’evento del 24 luglio in occasione del quale ci saranno bellissime sorprese” commenta Vincenzo Vavuso, curatore della mostra, Artista, Presidente e Fondatore del Movimenuto M.A.R.I.C .