Givova Scafati, prima gara interna dell’anno contro Rieti.

Per la prima volta nel 2018, dopo due trasferte consecutive, la Givova Scafati scende in campo tra le mura amiche del PalaMangano. La prima sfida interna del nuovo anno coincide con la prima giornata del turno di ritorno (sedicesima stagionale), che si disputerà alle ore 18:00 di domenica 14 gennaio. Avversario di turno, la NPC Rieti, undicesima in classifica nel girone ovest, che nella gara di andata riuscì ad imporsi 79-72 solo dopo un tempo supplementare ed al termine di una sfida tesa e vibrante. Da fine ottobre, la panchina del team amarantoceleste è stata affidata a coach Alessandro Rossi, subentrato a stagione in corso a Luciano Nunzi, esonerato dopo circa sei anni continui di permanenza. L’esordiente tecnico ha avuto il merito di non far rimpiangere l’esperto predecessore, dando alla squadra una identità di gioco e di rendimento, che oggi le consente di essere tra le formazioni più in forma del raggruppamento. I più rappresentativi atleti della compagine laziale sono i due statunitensi Hearst (guardia da 18,8 punti di media) e Olasewere (ala grande da 17,8 punti e 8,6 rimbalzi di media), ai quali vanno affiancati nomi altrettanto prestigiosi ed importanti, come quello del playmaker Tommasini (11,1 punti e 3,2 assist di media), dell’esperto centro Gigli, dell’ala piccola Hassan e degli uomini provenienti dalla panchina, come la guardia tiratrice (ex Scafati) Casini, dell’ala grande Carenza e dei giovani Marini (centro), Conti (ala piccola) e Savoldelli (playmaker). La Givova Scafati, consapevole di trovarsi al cospetto di un avversario da affrontare con grande attenzione, concentrazione e personalità, non si è fatta demoralizzare dal mancato accesso alle Final Eight di Coppa Italia, traguardo solo sfiorato non tanto per la sconfitta di Casale Monferrato (che, tutto sommato, ci poteva stare contro la prima della classe e a distanza di pochi giorni da un’altra importante sfida esterna), quanto piuttosto per l’immeritata sconfitta subita a Tortona, a causa di una svista arbitrale. Il team gialloblù è desideroso di dimostrare tutto il proprio valore e di iniziare nel migliore dei modi un turno di ritorno che possa permettergli di prendersi quella posizione di classifica che avrebbe meritato già al termine del turno di andata.

Dichiarazione dell’assistente allenatore Alessandro Marzullo: «Quella contro Rieti sarà una partita difficile, contro un avversario tosto, reduce da quattro vittorie esterne consecutive, che staziona a metà classifica e sta disputando un discreto campionato. Rispetto alla gara d’andata, Rieti ha inserito in organico lo statunitense Olasewere, buon atleta e discreto realizzatore. Nel complesso, quindi, Rieti è una squadra che merita grande attenzione e rispetto, da affrontare con la massima concentrazione. La sconfitta subita a Casale Monferrato, che ha pregiudicato la nostra qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, ci ha notevolmente caricato e ci ha motivato a disputare un girone di ritorno ancora migliore, con l’obiettivo di provare a chiudere la stagione regolare con un piazzamento in classifica migliore rispetto a quello attuale».

Dichiarazione del centro Vincenzo Pipitone, ex di turno: «Rieti è una squadra che vive sulle ali dell’entusiasmo, che ha un pubblico molto caloroso, che la segue anche in trasferta. Corre molto, basa il proprio gioco sulla fisicità e su i due statunitensi, che in questo campionato fanno la differenza. Non dimentichiamoci che poi Rieti dispone di due ottimi tiratori in uscita dai blocchi come Casini e Hassan, oltre a due buoni playmaker, Tommasini in particolare. Infine, dovremo tenere sotto controllo il gioco in post basso dove svettano i centimetri dell’esperto Gigli, atleta molto pericoloso. L’uscita dalla Coppa Italia, se da un lato ci ha un po’ demoralizzato, dall’altra ci ha motivato a mille: ci attende la prima sfida casalinga del 2018 e vogliamo iniziare con il piede giusto. Io spero di migliorarmi e di poter essere sempre più di aiuto ai miei compagni in campo». Arbitreranno l’incontro i signori Pazzaglia Jacopo di Pesaro, Tallon Umberto di Bologna e Catani Marco di Pescara. La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass”). Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui sui 92,50 mhz di Radio Sant’Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ (media partner della Givova Scafati). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 21:00) e, in replica, mercoledì (ore 15:00).