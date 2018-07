Giovani talenti del pianoforte ancora protagonisti nel weekend alla Chiesa di San Domenico a Maiori.

Fine settimana all’insegna del pianoforte nella bellissima chiesa, in stile barocco, di San Domenico, a Maiori. Venerdì 20 e sabato 21 luglio per il 23° Amalfi Coast Music & Arts Festival sono attesi altri giovani talentuosi pianisti, di tante nazionalità diverse, per la sezione “Young artist concert series” della rassegna. I recital iniziano alle ore 21 e sono ad ingresso libero.

Questo venerdì saranno di scena Tian Tang, Yinuo Qian, Szymon Nehring, Kate Xintong Lee, Aaron Kurz, Cameron Williams, in una selezione di brani, tra gli altri, di Bach, Beethoven, Schumann, Albeniz.

I primi concerti della prossima settimana impegneranno, invece, alcuni docenti delle masterclass del festival, pianisti di importanti scuole di musica e di università americane ed asiatiche. Lunedì 23 luglio, a Palazzo Mezzacapo di Maiori si esibiranno, infatti, Hong Xu del cinese Wuhan Conservatory of Music e Thomas Lymenstull dell’Interlochen Arts Academy del Michigan, mentre il giorno seguente, per il recital programmato a Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, ad avvicendarsi al pianoforte saranno Enrico Elisi dell’Università di Toronto e Yangmingtian Zhao, dottorando alla Northwestern University di Chicago.

Altri rinomati professori e concertisti come Yoshi Nagai, James Giles, Bernadene Blaha, Kevin Fitz-Gerald saranno, poi, i protagonisti del recital ospitato al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, mercoledì 25 luglio (ore 18). Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.