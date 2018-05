Giovani talenti campani alla ribalta al Premio Toyp Jci, da venerdì 4 a domenica 6 al Polo Nautico.

Giovani, campani e pieni di talento. Ecco il profilo dei vincitori della selezione nazionale del Premio “Toyp” (The outstanding young persons), il riconoscimento tradizionalmente conferito a cinque uomini o donne tra i 18 e i 40 anni che hanno contribuito al progresso economico, culturale, umanitario e scientifico del territorio. Ai vincitori sarà conferito il premio in occasione della cerimonia pubblica promossa nell’ambito del Congresso Nazionale – che quest’anno si terrà a Salerno presso il Polo Nautico – della Jci (Junior Chamber International, federazione mondiale di giovani leader, professionisti e imprenditori tra i 18 e i 40 anni, presente in oltre 100 nazioni).

Ospiti alla cerimonia, il Presidente Mondiale 2013 Chiara Milani, il Presidente nazionale Roby Felli e l’Immediate Past President nazionale, Paolo Bellotti.

Il premio, ideato nel 1931 dall’allora presidente della Camera di commercio degli Stati Uniti Dorward Howes, è stato adottato ufficialmente dalla Junior Chamber International negli anni Ottanta. Da allora ogni anno vengono premiati i migliori giovani di tutto il mondo, affinché possano fungere da esempio per i loro coetanei. Tra i vincitori del Premio Toyp Italia, dal 1992 ad oggi, ci sono stati anche giovani del calibro di Emma Marcegaglia (presidente di Confindustria 2008 – 2012), Riccardo Illy (dell’omonima azienda di caffé) e Valentina Vezzali (pluricampionessa del mondo di scherma).

I vincitori della selezione nazionale sono stati scelti nell’ambito della schiera dei vincitori a livello provinciale, e avranno la possibilità di concorrere alle selezioni mondiali, la cui cerimonia di premiazione avrà luogo a Goa, in India, al JCI World Congress, in calendario dal 30 ottobre al 3 novembre.

“Quest’anno ho l’onore di accogliere, in qualità di Presidente, il Congresso Nazionale JCI Italy” dichiara il presidente del Lom Salerno, il dott. Antonio Ianniello. “E’ per me un vero onore, oltre che un dovere da cittadino attivo sul territorio locale, promuovere e sponsorizzare i talenti e le eccellenze campane. I giovani costituiscono il futuro del nostro Paese, ed è fondamentale valorizzarli affinchè possano fungere da stimolo per i loro coetanei per un positivo cambiamento”.

