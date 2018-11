Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, Caritas presente in 3 punti.

Sabato 24 novembre si terrà in tutta Italia la ventiduesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA), promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. In oltre 13.000 supermercati, 145.000 volontari inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione, che nei mesi successivi verranno distribuiti a 8.042 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1.580.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 140.000 bambini.

Anche a Salerno ci sarà la possibilità di fare la spesa e donarla ai volontari che saranno presenti dinanzi ad alcuni supermercati cittadini. Il raccolto andrà a integrare le riserve del Banco Alimentare che in seguito si occuperà di ridistribuire il necessario presso le strutture operanti sul territorio.

I supermercati interessati alla raccolta che si effettuerà sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00, a Salerno città sono: SOLE 365 di via Costantino L’Africano; SIGMA di via Rocco Cocchia; SISA via Padula.

Sarà possibile donare alimenti per l’infanzia – tonno in scatola – riso – olio – legumi – sughi e pelati – biscotti.