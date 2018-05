Giornata Nazionale del Sollievo, visite gratuite e info presso gli Hospice di Salerno ed Eboli domenica 27.

In occasione della XVII Giornata Nazionale del Sollievo, che si celebra domenica 27 maggio prossimo, l’Asl Salerno promuove le seguente iniziative presso i propri Hospice:

Hospice “La casa di Lara” – Salerno

Il giorno 27 maggio 2018, dalle ore 8 alle ore 14, presso l’Hospice “La casa di Lara”, sita in via Salvatore Calenda, 6, saranno effettuate visite gratuite preliminari, con colloqui informativi, a tutti i pazienti sofferenti di dolore acuto e cronico.

Coloro che si presenteranno la mattina del 27, saranno accolti e organizzati dal personale interno, in base alle esigenze cliniche desunte dai colloqui, per essere filtrati e prenotati per eventuali trattamenti a seguire, secondo i protocolli già in vigore nelle strutture coinvolte.

Tali visite sono offerte con finalità puramente simbolica, di sostegno alla iniziativa e alla filosofia sociale a cui l’iniziativa è rivolta, indipendentemente ed in sinergia alle normali liste di attesa pubbliche, con cui si gestisce il lavoro delle strutture coinvolte, con particolare riferimento alla U.O.D. di Terapia del Dolore ASL Salerno dell’Ospedale S.Francesco d’Assisi di Oliveto Citra.

Pazienti e accompagnatori interessati, inoltre, potranno visitare la struttura, e ricevere informazioni utili sulla Terapia del dolore, le cure palliative, la gestione e cultura dell’hospice da parte del personale della Associazione “Noi per te”.

Hospice “Il Giardino dei Girasoli” – Eboli

Il giorno 27 maggio 2018, dalle ore 9 alle ore 13, presso l’Hospice di Eboli, sito in località Acquarita, l’U.O. Medicina del Dolore e Cure Palliative Centro N.A.D. Hospice “Il Giardino dei Girasoli” Eboli saranno effettuate visite gratuite per la nutrizione clinica per alimentazione artificiale, e visite gratuite per il contenimento del dolore cronico neoplastico.

I cittadini interessati, inoltre, potranno visitare la struttura e ricevere informazioni sui percorsi di accesso alle cure palliative domiciliari e residenziali.

Hospice “S. Arsenio – Polla – Sala Consilina”

Il giorno 27 maggio 2018, dalle ore 9 alle ore 13, presso l’Hospice sito a S.Arsenio in via San Rocco, i cittadini interessati potranno visitare la struttura, e ricevere informazioni utili sulla Terapia del dolore, le cure palliative, la gestione e cultura dell’hospice da parte del personale addetto.

L’iniziative adottate hanno lo scopo di informare ed orientare i cittadini interessati alle cure palliative e di sensibilizzare il territorio sulla cultura delle cure palliative, nel rispetto della dignità della persona malata e della sua famiglia.

La XVII Giornata Nazionale del Sollievo è stata istituita nel 2001 con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per «promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione».