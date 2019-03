Giornata europea dei Giusti dell’Umanità, mercoledì 6 a Palazzo di Città.

Il 6 marzo viene celebrata in tutta Europa la “Giornata europea dei Giusti dell’Umanità”, giornata che, voluta dall’Unione Europea, è stata recepita con legge dal nostro Paese per onorare tutti coloro che si sono distinti per proteggere e salvare le persone perseguitate da regimi totalitari per ragioni religiose, razziali, politiche, a cominciare dagli ebrei oggetto della politica di sterminio nazista. L’Italia è stato il primo Paese ad aderire alla Giornata europea dei Giusti istituita nel 2012 dal Parlamento europeo.

Lunedì 4 marzo alle ore 10.30 nella Sala del Gonfalone si terrà la conferenza di presentazione dell’evento. Parteciperanno all’incontro con la stampa: Vincenzo Napoli – Sindaco di Salerno, Claudio Tringali – Presidente Fondazione Filiberto e Bianca Menna, Adalgiso Amendola – docente filosofia del diritto Unisa.