Giffoni Experience, 5 Masterclass per il 2018.

Grandi opportunità per grandi richieste: questo lo slogan che meglio sintetizza l’evoluzione del progetto Giffoni Masterclass dal 2018 al 2020. Cinque modi diversi di fare formazione, cinque percorsi per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, cinque strade che Giffoni Experience percorre al fianco dei suoi ragazzi per non smettere mai di creare nuove occasioni. È partendo da questo che Giffoni ha scelto di ampliare le categorie Masterclass fino a 5, dirottando ognuna di esse sugli argomenti più urgenti per i giovani italiani di oggi.

“Abbiamo fortemente voluto incrementare i posti a disposizione dei nostri ragazzi – spiega il direttore di Giffoni Experience, Claudio Gubitosi – passando da 100 a 500 masterclassers. Aumenta e si rafforza, così, il legame dei giovani con Giffoni. Il tutto senza chiedere nessuna quota d’iscrizione, ma fornendo comunque possibilità uniche, come incontrare personalità incredibili, capaci di stimolare i giovani, dando loro strumenti e competenze necessarie ad avviarli al mondo del lavoro”.

Durante la 48esima edizione del Giffoni Film Festival saranno complessivamente 500 i partecipanti, divisi in 100 per categoria:

Classic → sezione storica riservata ai ragazzi che desiderano approfondire i temi di cinema, televisione, arte e cultura.

Talk → sezione dedicata all’attualità che ospiterà significativi esponenti delle diverse branche culturali e istituzionali, per stimolare dibattiti e smuovere le coscienze. In particolare parteciperanno a questa sezione rappresentanti politici di diverso pensiero per sensibilizzare i ragazzi a custodire il concetto di Democrazia e per invitarli ad un corretto consumo della politica stessa, ricreando ponti e circuiti comunicativi tra chi gestisce l’Italia oggi e la generazione che la erediterà domani.

Music → sezione focalizzata sui protagonisti della grande musica italiana ed internazionale, perchè dal 1976 Giffoni promuove la musica in tutte le sue espressioni e come patrimonio storico che confluisce nei mestieri odierni.

Radio → sezione che nasce da una significativa, sensibile e unica collaborazione tra Giffoni e i principali network radiofonici nazionali; qui i protagonisti saranno i ragazzi determinati a fare del medium radiofonico la propria scelta professionale nella vita.

Green → sezione dedicata ai temi del mondo della natura, dell’ecologia, dell’ambiente, delle nuove tecnologie, del riciclo e del risparmio energetico, con una particolare attenzione alla sensibilizzazione delle presenti e future generazioni.

Sarà possibile inviare la propria candidatura, scegliendo una delle cinque sezioni, dal 28 febbraio al 15 aprile. Al termine delle selezioni l’ufficio Masterclass invierà una mail con tutte le informazioni per regolarizzare l’iscrizione. Il regolamento è consultabile al link: http://www. giffonifilmfestival.it/intro- masterclass-2018.html