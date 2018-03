Gianni Morandi in concerto al PalaSele di Eboli lunedì 12.

Dopo l’entusiasmante concerto di Zucchero di ieri sera, il PalaSele si appresta a ospitare un altro atteso evento della stagione dei grandi live musicali. Lunedì 12 marzo arriva a Eboli il GIANNI MORANDI TOUR 2018 “D’AMORE D’AUTORE”: uno straordinario viaggio nel tempo con i grandi successi del repertorio dell”eterno ragazzo’ di Monghidoro con un solo leitmotiv, l’amore.

Sullo sfondo di un design asimmetrico, Gianni Morandi propone una scaletta di oltre 40 brani per più di due ore di live che parte dai classici che hanno fatto da colonna sonora a generazioni di italiani per arrivare al presente con i brani del suo ultimo album di inediti, “d’amore d’autore”, uscito per Sony Music con la produzione esecutiva di F&P Group e Riservarossa. Un progetto per il quale Morandi ha coinvolto grandi autori della musica italiana come Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e Fiorella Mannoia, con la quale duetta in “Onda su onda”, di Paolo Conte.

Uno show senza esclusione di emozioni: Morandi non si risparmia sul palco, ripercorrendo le tappe fondamentali dei suoi sessanta anni di carriera – da “Occhi di ragazza” a “Scende la pioggia“, “La fisarmonica“, “Non son degno di te“, “Uno su mille ce la fa” – e presentando con lo stesso entusiasmo degli esordi i suoi brani più recenti, come “Dobbiamo fare luce” e “Una vita che ti sogno“, primi due estratti dal suo ultimo lavoro discografico. Nel corso della serata anche un ‘omaggio’ all’amico di sempre, Lucio Dalla, evocato con Vita, singolo che portarono insieme al successo.

Ad accompagnare Morandi la sua band, composta da giovani musicisti provenienti dall’area emiliana: Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigi al basso, Lele Leonardi e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D’Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara, Augusta Trebeschi e Moris Pradella ai cori.

I tagliandi ancora disponibili per la tappa di Eboli, a cura di Anni 60 produzioni, sono acquistabili in prevendita online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati, e, il giorno del concerto, lunedì 12 marzo, presso il Botteghino del PalaSele, aperta dalle 18. L'ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21.

