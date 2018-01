GdF sequestra oltre 50.000 piatti di plastica tossici a Sala Consilina.

La Guardia di Finanza di Sala Consilina ha sequestrato 51 mila articoli casalinghi (piatti in

plastica) prodotti da un’azienda del Beneventano che li realizzava con sostanze coloranti

non conformi alle legge e altamente nocive per i consumatori.

Le analisi chimico-fisiche eseguite sui campioni prelevati hanno ulteriormente avvalorato

l’effettiva pericolosità per la salute umana dei piatti sequestrati e il mancato rispetto della

specifica normativa di settore da parte di un deposito commerciale del Vallo di Diano, che li

deteneva, peraltro da anni operante in Padula nel campo dei casalinghi.