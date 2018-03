GdF sequestra officina meccanica abusiva a Perito.

I Finanzieri della Tenenza di Vallo della Lucania hanno individuato un’officina meccanica abusiva operante in Perito (SA).

Il gestore dell’attività, oltre a non essere titolare di partita IVA, esercitava da anni la professione in assenza dei previsti titoli autorizzativi, all’interno di un capannone agricolo.

Al fine di interrompere la situazione di illegalità i Finanzieri hanno proceduto al sequestro delle attrezzature e delle strumentazioni rinvenute all’interno dei locali e hanno avviato l’approfondimento della posizione fiscale del meccanico abusivo per ricostruire il giro d’affari sfuggito a tassazione.

Sono inoltre in corso accertamenti per valutare l’impatto ambientale derivante dall’attività svolta e dallo stoccaggio dei relativi residui di lavorazione, per anni accantonati nell’area antistante il capannone.