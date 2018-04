GdF chiude 4 attività commerciali figuranti come enti no profit a Scafati.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Salerno hanno notificato sette ordinanze di chiusura per altrettante attività commerciali “mascherate” da enti no-profit.

Alcune settimane fa, la Compagnia di Scafati aveva messo nel mirino alcune attività operanti a Sarno, configurate, giuridicamente, come associazioni socio-culturali che, in realtà, operavano da anni come esercizi commerciali a tutti gli effetti.

La sanzione accessoria della chiusura andrà a sommarsi ai rilievi di natura fiscale che la Guardia di Finanza contesterà ai gestori, che si sono resi responsabili di una condotta lesiva degli interessi dell’Erario e di una pratica commerciale scorretta nei confronti degli onesti operatori del settore.