Gal “Terra è Vita”, presentate a Pellezzano le misure di sviluppo.

Giovedì 11 luglio 2019, presso l’Aula Consiliare del Comune di Pellezzano, si è tenuto il quarto appuntamento del road show organizzato dal GAL “Terrà è Vita” per presentare ben otto avvisi (a valere sulle Misure 3.1.1 – 3.2.1 – 6.2.1 – 6.4.1 – 7.5.1 – 16.3.1 – 16.5.1 – 16.9.1 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali) del PSR Campania, che rappresentano altrettante opportunità di finanziamento per le imprese del territorio. A presentare le opportunità Giovanni Giugliano, direttore del Gal Terra è Vita, Francesco Morra, Sindaco della città di Pellezzano e Franco Gioia presidente del “GAL Terra è Vita”. Dello stesso argomento si parlerà lunedì 15 luglio, alle ore 17.30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Fisciano (SA).

Nello specifico le misure riguardano: creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole; contributo per associazioni di imprese del turismo rurale; sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno; sostegno e investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala; agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati; sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità; azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento a essi e per pratiche ambientali in corso; Aiuto all’avviamento di impresa per attività extra agricole in zone rurali.

“Ogni misura promossa – spiega il Presidente Franco Gioia – è rivolta a una specifica tipologia di persone fisiche e/o imprese del territorio di competenza del Gal, con obiettivi determinati e un programma di finanziamento destinato al raggiungimento degli scopi che ogni processo prevede. L’erogazione dei fondi prevede cospicui sostegni economici, che si traducono in concrete possibilità di crescita per i soggetti beneficiari, riflettendosi anche come conseguente sviluppo dei propri territori di riferimento”.

La strategia di sviluppo del Gal tende al miglior utilizzo possibile delle risorse rese disponibili nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale denominato “Leader”.

Visione, interconnessione e sostegno, anche finanziario, ad azioni capaci di creare crescita, risultati e impatti di largo respiro nei territori di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava dè Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano e Vietri sul Mare. Per tali ragioni il Gal si presenta come Agenzia di Sviluppo Locale, innovativa, multisettoriale e integrata di un territorio che ora ha l’opportunità di accedere agli strumenti messi a disposizione dalla Regione Campania attraverso i fondi dell’Unione Europea.