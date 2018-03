Forum Turismo 2018 nel Parco Nazionale del Cilento.

Si informano le aziende, gli operatori e i portatori di interesse del settore TURISMO, che il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni intende organizzare il Primo Forum del Turismo nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

Il forum intende proporsi come organismo consultivo ed informativo utile per la definizione di strumenti intesi a migliorare le politiche di settore e superarne la frammentazione attuale.

L’adesione al Forum è aperta. Per la partecipazione al primo incontro in programma, i soggetti interessati potranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 15 marzo 2018, il modulo di iscrizione debitamente compilato reperibile alla pagina

MODULO DI ISCRIZIONE FORUM TURISMO

. Successivamente sarà comunicato agli iscritti la data dello svolgimento del primo incontro del Forum.