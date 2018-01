Forum dei Giovani Provinciale, call ai forum comunali.

Pertanto, comunica che i Forum comunali possono raccogliere le adesioni dei propri soci interessati ad offrire il proprio contributo ai lavori delle commissioni, affinché le idee e le proposte possano diventare capillari e concretizzarsi in eventi ed iniziative di rilievo, oltre che in buone pratiche da condividere.

Vogliamo che il Coordinamento diventi sempre più aperto e partecipato.

Le Commissioni istituite sono:

a) “Informazione e Comunicazione – Rapporti con gli organi di Informazione e Divulgazione”;

b) “Stesura proposte emendamenti ai decreti attuati vi della Legge Regionale – Campania n. 26 dell’08/08/2016 ‘Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani’;

c) “Avvisi pubblici, Bandi e Progettazione”;

d) “Orientamento, Università e Rapporti con le Associazioni Universitarie”;

e) Servizi per la Valorizzazione della Gioventù” (comprendente le tematiche: cultura, istruzione, sport e tempo libero, turismo, politiche sociali, lavoro e ambiente).





La call è aperta agli attuali Componenti di Assemblea / Consiglio Direttivo / Commissioni del Coordinamento Provinciale e/o dei Consigli Direttivi / Assemblee dei Forum dei Giovani Comunali attivi in Provincia di Salerno e aderenti al Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani – Provincia di Salerno.

improrogabilmente entro e non oltre le ore 23:59 del 4 Febbraio 2018. La domanda di ammissione / disponibilità / adesione dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo email: forumgiovaniprovinciasa lerno@gmail.com improrogabilmente

Nel testo dell’email bisogna inserire: nominativo, recapito cellulare, indirizzo email, Forum d’appartenenza ed un’eventuale proposta organizzativa per progetto, iniziativa, attività, manifestazione, evento, incontro, dibattito, convegni, tavola rotonda, istanza e/o petizione sulla base degli scopi istituzionali del Coordinamento.