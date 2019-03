Fondovalle Calore, lavori a buon punto.

Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, annuncia che i lavori della Fondovalle Calore sono a buon punto.

“Siamo ormai alle prove di carico sui cavalcavia – dichiara il Presidente Strianese – Contiamo di inaugurare il primo tratto di 4 Km di lunghezza, che sara’ interamente funzionale, nel mese di Maggio insieme al Governatore della Regione Campania on. Vincenzo De Luca, che ringrazio per il sostegno continuo per i nostri territori. La Fondovalle Calore è una grande opera che la Provincia di Salerno porta a compimento e per la quale, sempre grazie al Presidente De Luca, stiamo lavorando per finanziare un altro lotto di 6 Km. Andiamo avanti senza sosta, Provincia e Regione Campania insieme per i nostri bellissimi territori.”