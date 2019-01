FlixBus spegne due candeline in Piana del Sele e Cilento: passeggeri più che raddoppiati in un anno. Da Salerno primi collegamenti internazionali.

Il bilancio redatto da FlixBus per i suoi due anni di attività in Piana del Sele e Cilento parla chiaro: sempre più Salernitani viaggiano a bordo degli autobus verdi. Secondo l’analisi, infatti, FlixBus ha più che raddoppiato le prenotazioni da e per il territorio in un solo anno: un risultato reso possibile dalla volontà della società di collegare il territorio con un numero sempre maggiore di città, incluse quelle scarsamente collegate dalle reti tradizionali, oltre che dall’approccio innovativo alla mobilità, caratterizzato dal connubio tra tecnologia ed esperienza.

Battipaglia: 17 nuove città collegate in tutta Italia. Salgono a 22 le destinazioni raggiungibili

Le mete preferite dai Battipagliesi si confermano Milano, Bologna e Firenze, grazie anche alla comodità dei collegamenti diretti e dalla presenza di corse notturne, ideali per chi vuole dormire a bordo ottimizzando i tempi, seguite da Parma e Potenza (a solo un’ora di distanza). Per soddisfare la crescente richiesta dalla città, sono ora raggiungibili, sempre senza cambi, 17 nuove città, tra cui Roma (snodo nevralgico da cui, con un solo cambio, è possibile raggiungere oltre 200 destinazioni tra Italia ed Europa), Siena, Genova, Torino e tantissime altre.

Eboli, Agropoli e Paestum: più viaggi in bus

Se il primo anno ha visto un boom di corse per Torino, nell’ultimo anno sono incrementate anche le prenotazioni per la Liguria, con destinazione Genova e Savona. Da Eboli, inoltre, è ora possibile raggiungere sei nuove città, tra cui Roma, Firenze, Siena e Pisa, ideali per un fine settimana alla riscoperta del patrimonio culturale italiano.

Salerno collegata con più di 90 città in Italia. Primi collegamenti internazionali per Lione

A conferma del grande successo ottenuto negli ultimi anni, la società continua ovviamente a investire anche sulle rotte in partenza dal capoluogo, arrivando a collegare Salerno con oltre 90 città. Oltre ai grandi centri come Roma, Milano, Firenze e Venezia, sono ora raggiungibili moltissime città calabresi, tra cui Rende, Lamezia Terme e Reggio Calabria e persino alcune destinazioni in Sicilia, tra cui Messina, Catania e Agrigento. Novità assoluta, infine, i primissimi collegamenti internazionali in partenza da Salerno, con l’avvio delle corse dirette per Lione.

Tutti i collegamenti sono prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite la app dedicata e nelle agenzie viaggi affiliate e dislocate sul territorio.

A proposito di FlixBus

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 300.000 collegamenti al giorno verso oltre 2.000 destinazioni in 29 Paesi.

Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI del territorio. Dalle sedi di Milano, Monaco di Baveria, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bucarest e Varsavia il team FlixBus è responsabile della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso imprese familiari con alle spalle generazioni di successo – sono invece responsabili del servizio operativo e della flotta di autobus verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza. In tal modo, innovazione, spirito imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati migliaia di posti di lavoro nel settore.

www.flixbus.it/azienda