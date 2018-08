FlixBus arriva all’Università di Fisciano ed a Sala Consilina.

FlixBus si consolida nel Salernitano: grazie alla collaborazione con le storiche aziende della mobilità IAS e Romano, la società degli autobus verdi sbarca a Fisciano e Sala Consilina da lunedì 3 settembre. Sono infatti già prenotabili, sul sito flixbus.it, tramite la app FlixBus e nelle agenzie viaggi affiliate, i biglietti per viaggiare dalle due città verso Roma, Perugia e numerose località in Calabria.

In questo modo, FlixBus, già operativa a Salerno, Battipaglia, Eboli, Agropoli e Paestum, si rafforza ulteriormente sul territorio a beneficio di quanti si devono spostare tra il Salernitano e il centro Italia e la Calabria, dando loro inoltre accesso a un network internazionale che, con più di 2.000 destinazioni in 27 Paesi dal Portogallo all’Ucraina, rappresenta la rete di autobus intercity più estesa d’Europa.

FlixBus a Fisciano: l’Europa a portata di autobus dalla città universitaria

L’integrazione di Fisciano nella rete di FlixBus appare assai vantaggiosa per la città, oltre che per FlixBus stessa, in considerazione della sua tradizionale vocazione universitaria: mentre i collegamenti con svariate località calabresi come Sibari, Corigliano e Rossano, consentiranno ai fuorisede di far ritorno con facilità a casa anche nell’arco di un weekend, le corse per Roma, hub strategico della rete FlixBus e sede di numerose interconnessioni internazionali, si offrono come soluzione ideale per raggiungere destinazioni come Parigi, Marsiglia, Lione, Francoforte e Monaco di Baviera con un solo cambio nella Capitale. Chi vuole fare una pausa dallo studio ed esplorare l’Europa tra una sessione e l’altra non dovrà che recarsi al Terminal Università e salire su un FlixBus diretto a Roma, per poi proseguire da lì verso la meta prescelta.

Sala Consilina: FlixBus approda nel Vallo di Diano

Anche Sala Consilina viene integrata nella rete FlixBus, che fa così il suo ingresso nel Vallo di Diano: anche i Salesi potranno sfruttare le opportunità offerte dalla rete internazionale di FlixBus, raggiungendo Roma dal Terminal Bus Miglionico per poi proseguire verso numerosi centri italiani ed esteri. Sono attivi anche i collegamenti con otto località del litorale ionico in Calabria, tra cui Crotone, Cirò Marina e Cariati.

