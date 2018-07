Fiordilatte Fiordifesta, il programma completo della 3 giorni di Agerola.

Definito il programma della XXXVIII edizione di fiordilatteFIORDIFESTA, sagra del fiordilatte e dei prodotti tipici agerolesi, che dal 4 al 6 agosto animerà le frazioni Bomerano, San Lazzaro e Pianillo della cittadina dei Monti Lattari situata tra cielo e terra. Tante le attività e le iniziative previste nel corso della tre giorni, che sarà caratterizzata da musica, spettacoli, cultura e, ovviamente, dall’immancabile gusto del fiordilatte, presente come ingrediente in ogni piatto preparato per l’occasione. Si comincia sabato 4 agosto, alle ore 11,00, presso la Frazione San Lazzaro in Piazza Generale Avitabile, dove si terrà la dimostrazione di lavorazione del Fior di latte di Agerola con successiva degustazione. Alle ore 20,00, la festa si sposta nella frazione Pianillo dove si potrà degustare il menù tipico a base di prodotti tipici agerolesi e divertirsi lungo il percorso della sagra con balli e canti popolari della nostra terra, a cura di Salvatore Devivo e la Paranza Madonna di Bagni. Inoltre, vi sarà l’esibizione del gruppo folkloristico Città di Agerola offerta dai commercianti di Pianillo. Il programma diventerà ancora più ricco domenica 5 agosto. A partire dalle ore 8,00 inizieranno le escursioni guidate lungo i Borghi di Agerola, a cura della Proloco di Agerola, mentre, dalle ore 9:00, si terrà l’esibizione itinerante della “Grande Orchestra di Fiati Città di Martina Franca” che sarà protagonista anche di una Matinée, alle ore 11,30, presso il cortile dell’Asilo Parrocchiale. Dalle ore 8,30 alle ore 11,00 si terranno le Sante Messe presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Dalle 12,00 alle 13,00, in Piazza Paolo Capasso, nella Frazione Bomerano, si svolgerà la classica dimostrazione di lavorazione del Fior di latte di Agerola con degustazione di Fior di latte e prodotti tipici agerolesi. Alle 18:30, nella frazione Pianillo si svolgerà, invece, la Processione del Santo Patrono e la Solenne Celebrazione Eucaristica sul piazzale antistante la Chiesa San Pietro Apostolo. A partire dalle ore 20,00 spazio di nuovo al gusto e alla musica, con i prodotti tipici agerolesi e il concerto Bandistico sempre a cura della “Grande Orchestra di Fiati Lirico-Sinfonica Città di Martina Franca”. Lunedì 6 agosto, gran finale nel Piazzale San Pietro Apostolo con il Concerto Spettacolo gratuito di RON che si esibirà nel live: “Lucio! Tour 2018”. A chiusura, spettacolo di fantasia pirotecnica. Inoltre, per tutti e tre i giorni dell’evento vi sarà Grande Notte Bianca con apertura notturna dei negozi e la possibilità di visitare Museo Civico di Agerola presso la Casa della Corte in Piazza Unità d’Italia e la Mostra “Ceramiche Artistiche” a cura di Giulietta Lauritano.

Parcheggio custodito con servizio di navetta andata e ritorno presso il campo sportivo San Matteo – Frazione Bomerano.