Fiordilatte Fiordifesta, il menu della 3 giorni di Agerola.

Ad Agerola, i festeggiamenti per la XXXIX edizione di FiordilatteFiordifesta, sagra del fiordilatte e dei prodotti tipici agerolesi, organizzata dall’Associazione Sant’Antonio Abate, si avvicinano. Dal 3 al 5 agosto, la cittadina incorniciata dagli splendidi Monti Lattari sarà il centro in cui si incontreranno appassionati buongustai da tutta la regione, e non solo, per rendere omaggio al prodotto tipico simbolo del luogo: lo strepitoso fiordilatte agerolese, re indiscusso della manifestazione, amato da ogni palato.

Il Fiordilatte sarà protagonista dei tantissimi piatti del menù preparato per l’occasione: una selezione di ricette della tradizione unita a tantissime novità che metteranno in risalto i sapori del territorio agerolese.

Si comincia dall’antipasto, che prende il nome di “Rustico Contadino”, composto da panino Rustico, ricotta alle Erbe e fiordilatte; per proseguire con le “Caserecce all’agerolese”, ovvero un primo condito con Pomodorini, Fiordilatte Agerolese e Basilico, oppure, in alternativa, il classico “Panino contadino” ripieno con Salsiccia e Provola Agerolese. Il menù si conclude con l’ottimo “Dolce con ricotta e pera” e un freschissimo limoncello. Tutto il menù è accompagnato da Acqua e Vino di Furore delle Cantine Marisa Cuomo.

Un menù leggero ma ricco, pensato per essere gustato godendosi l’aria fresca di Agerola, i suoi scorci e i suoi panorami. Un menù selezionato per dare valore alle produzioni locali, risaltando i sapori tradizionali agerolesi, in primis il fiordilatte, gustoso formaggio a pasta filata utilizzato nella preparazione di moltissimi piatti tipici campani.

La festa del Fiordilatte, oramai appuntamento fisso dell’estate campana, si svolgerà nelle frazioni Pianillo, Bomerano e San Lazzaro di Agerola e inizierà il 3 agosto e si concluderà il 5 agosto con il concerto in piazza, completamente gratuito, dell’artista Franco Ricciardi. Tre giorni di festa, tre giorni di tradizioni, sapori, musica e divertimento, questa la formula della sagra più buona che c’è: la sagra del Fiordilatte di Agerola.

Ampio spazio parcheggio e sosta camper

XXXIX Edizione FiordilatteFIORDIFESTA

Giorni: 3-5 Agosto

Luogo: Agerola

Info:

mail: info@terredicampania.it

Telefono: 3343394189 / 3383493584

Evento facebook

Sito Internet: www.fiordilattefiordifesta.it