Fiera Medievale, da venerdì 22 a domenica 24 a Mercato San Severino.

Dal 22 al 24 giugno Mercato S. Severino è scenario di un evento che ripropone la prima edizione della tradizionale fiera, svoltasi a seguito di richiesta del conte Tommaso II Sanseverino, nell’anno 1303. Una tre-giorni, che interessa il centro storico cittadino, allestito per l’occasione in stile tipicamente medievale.

La manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Somma, è organizzata dall’associazione “Troisio de Rota” in collaborazione con l’associazione Emergenza Pubblica Irno, e si prefigge l’obiettivo di valorizzare la storia della Città ma anche le bellezze paesaggistiche ed i talenti locali. Una tre giorni intensa, densa di appuntamenti culturali, religiosi, artistici., con visite guidate al Museo Archeologico, al Castello dei Sanseverino, alla monumentale Chiesa di San Giovanni in Parco, al Convento Sant’Antonio dei Frati Minori, oltre a laboratori didattici per i bambini, la rievocazione teatrale dell’arrivo di San Tommaso d’Aquino al Castello nel 1274 ed alla Notte Medioevale, lungo le strade del centro storico della città con musiche e intrattenimenti tradizionali dell’epoca.

La rievocazione storica offrirà testimonianza della vita al Castello e della presenza di S. Tommaso d’Aquino, più volte ospite della sorella Teodora, che in questo luogo ricevette i segnali della sua ascesi e del quale sarà accolta una reliquia, esposta nella chiesa di San Giovanni in Parco, per l’intera durata dell’evento.

Evento inedito sarà la processione in onore di S. Tommaso D’Aquino, domenica 24 giugno, alle ore 18,00, a cui seguirà una celebrazione liturgica nella chiesa di San Giovanni in Parco, nel complesso vanvitelliano di piazza Ettore Imperio.