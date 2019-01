Fiamme dal camino, morta 90enne a Fisciano.

Una donna di 90 anni è morta a Fisciano, nel Salernitano, a causa delle fiamme sprigionate da un camino.

L’anziana si trovava accanto al camino quando una fiamma ha raggiunto la sedia.

La signora, che aveva problemi di deambulazione, ha tentato di alzarsi per cercare di chiedere aiuto, ma il tentativo di mettersi in salvo è risultato vano.

Il corpo è apparso in parte coperto da ustioni. Saranno i rilievi effettuati dai vigili del fuoco e dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino ad appurare se sia deceduta per le ustioni o per le esalazioni.

Il marito della donna, al momento dell’incidente, era uscito per alcune commissioni.

Ancora non è stato stabilito se si procederà con l’autopsia. (ANSA)