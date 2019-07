Festival della Danza Maiori Grandi Eventi, da domenica 14 per una settimana la grande danza torna in Costiera.

Si apre il Sipario sulla XVIII Edizione, del Festival della Danza Maiori Grandi Eventi.

Stage, Rassegne, Contest, Spettacoli e anche Concorso.

Il Concorso è aperto a Solisti, Coppie e Gruppi coreografici di scuole di danza e compagnie emergenti.

La manifestazione ha saputo ritagliarsi uno spazio di primo piano fra gli appuntamenti culturali più importanti e prestigiosi della città.

Si tratta di un momento privilegiato per accordare a questa sublime forma d’arte, quale è la danza, tutta l’attenzione, la risonanza e il rispetto che merita, anche grazie a incontri con importanti esponenti del mondo tersicoreo: artisti di fama internazionale e valenti professionisti del campo della danza e del teatro vi accompagneranno infatti per tutta la settimana della manifestazione.

Lo stage proporrà momenti di studio intenso e vario, rendendo questo breve periodo interessante e proficuo.

Ci saranno spettacoli serali, rassegne di scuole di danza ospiti e, in chiusura, il concorso per giovani danzatori, giunto alla sua XII edizione.

Si tratta di un palcoscenico vetrina, importante per i giovani talenti in quanto offre la possibilità di avere scambi di alto pregio artistico e culturale con ètoile nazionali ed internazionali e scuole provenienti da altre regioni d’Italia.

Roberta D’Amato direttrice artistica del Festival, nel corso del tempo, ha avuto il piacere di ospitare artisti di chiara fama, come: Vladimir Derevianko, Alberto Testa, Vittoria Ottolenghi , Gino Landi, Oriella Dorella, Leopoldo Mastelloni, Alice Mistroni, Gabriella Choen, Silvia Tomova(direttrice Opera di Sofia), Fredy Franzutti, Aterballetto, Sal Da Vinci, Valerio Pino, Marta Angelin, Maria Zaffino, Brian Bullard, Gugu, Ilir Shaquiri, Roberto Baiocchi, Luisa Signorelli, Ivan Tzanov, Antonio Versini, Victor Litvinov, Tuccio Rigano, Daniele Baldi, Luca Condello, Lyudmyla Stoeva, Massimo Moricone, Michele Tarantini, Elisabetta Terabust, Luciana Savignano ,Susanna Beltrami ,Matteo Bittante ,Alessandro Molin, Mauro Astolfi, Claudio Malangone, Andrè de la Roche, Little Phil, Santu, Laure Courtellemont.

Evento nell’evento, dedicato esclusivamente alla danza Moderna e Hip Hop: V edizione “HIP HOP DAY’S FESTIVAL” che prevede esibizioni e stage con insegnanti di caratura internazionale.

Dopo il successo della VII edizione , svoltasi l’anno scorso, si celebrerà la VIII edizione del Premio Coreografico Città di Maiori, riservato a giovani coreografi emergenti.

Siamo lieti dunque di invitarvi alla XVIII edizione del “Festival della Danza Maiori Grandi Eventi” e ci auguriamo di poterVi ospitare in questo angolo di paradiso per una settimana all’insegna dell’arte, della cultura e del divertimento, in una cornice di rara bellezza naturale.