Festa Europea della Musica, appuntamento anche all’Auditorium Centro Sociale giovedì 21.

il 21 giugno si rinnova l’appuntamento con la “Festa Europea della musica”, momento di condivisione in cui la musica, protagonista indiscussa valicherà i confini e i limiti di ogni divergenza di ideologia ed opinione per unire idealmente tutti i paesi della comunità europea e non solo.

Infatti, contemporaneamente in tutti i paesi europei, Giovedì 21 Giugno 2018 si terrà presso il Centro Sociale di Salerno, la “FESTA EUROPEA DELLA MUSICA”.

La manifestazione, giunta ormai alla sesta edizione cittadina, vedrà l’alternarsi sul palco delle esibizioni di artisti provenienti dai Licei musicali campani, dai Conservatori della regione Campania oltre che dalle Scuole private di musica.

La kermesse musicale, rivolta a tutti e con ingresso gratuito, celebrerà il giorno dedicato alla Musica attraverso performances che coinvolgeranno: Orchestre giovanili (Orchestra dei fiati dell’Istituto Omnicomprensivo di Montesano sulla Marcellana) studenti provenienti dai licei musicali (Liceo “Alfano I ” di Salerno, Liceo Statale “Perito- Levi” di Eboli) e dai conservatori campani ( Conservatorio di Salerno e di Avellino). Ed ancora: pianisti, chitarristi, flautisti, percussionisti, cantanti solisti e gruppi corali (Coro Giovanile “Incanto” 2018, Across Generation 2018, Coro “NovaSound” 2018, Coro “Music life”).

Un pomeriggio dedicato alla musica che inizierà alle ore 18 e si concluderà in serata intorno alle 23 durante la quale la musica offrirà un’ occasione di incontro, socializzazione ed anche di svago. Quella musica che, ancora oggi, è in grado di evocare emozioni e di coinvolgere un pubblico sempre più variegato.

La “Festa Europea della Musica” è promossa ed organizzata dall’Associazione Free Song di Salerno – Presidente: M° Alessandra Totoli e Direttore Artistico: M° Romeo Mario Pepe – con il patrocinio del Comune di Salerno e la collaborazione della Scuola di Musica “Free Song”.

La cura dell’organizzazione e del management è affidata alla dott.ssa Anna Maria Pepe.

Il pianoforte è messo a disposizione dalla ditta Santarpino.