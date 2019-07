Festa del Bruschettone e della scamorza coi funghi porcini, dal 2 al 5 agosto a Castiglione del Genovesi.

Tutto pronto per la terza edizione della Festa del Bruschettone e della scamorza coi funghi porcini, in programma da venerdì 2 a lunedì 5 agosto a Castiglione del Genovesi (SA). Quattro giorni di Festa, ideata dai giovani dell’Associazione Culturale Balliamo Sul Monte, che uniranno gusto e tradizione. Gli ingredienti sono i prodotti tipici dei Monti Picentini, come i funghi porcini, aria fresca e tanto divertimento. Il menù prevede i bruschettoni (per tutti i gusti) e le specialità (scamorza ai porcini e caciocavallo impiccato). Novità di quest’anno il tegamino con pane cotto. L’intrattenimento è per tutte le età. Ecco il programma delle serate:

Venerdì 2 agosto

Roberta Bella

Sabato 3 agosto

La Ciurma – Cristina D’Avena Cover band

Domenica 4 agosto

Andrea Zeta

Lunedì 5 agosto

Max Citro e la Fitness Latino Dance

Come raggiungerci:

Castiglione del Genovesi – a 5 km dall’uscita autostradale di San Mango Piemonte (SA)