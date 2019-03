Femminismo e movimenti femminili, mostra fotografica alla Fondazione Menna.

Venerdì 1 Marzo, alle ore 16.00, presso i locali della Fondazione “ Filiberto e Bianca Menna” si inaugura la Mostra “Fotografia di una storia” 1968-2018 – Femminismo e movimenti delle donne a Napoli e in Campania, a cura di Luisa Festa.

La Mostra, promossa dal Consiglio Regionale della Campania, dalla Consulta per la Condizione della Donna, dalla Commissione per le Pari Opportunità e dall’Osservatorio sul Fenomeno della violenza sulle Donne, realizzata in occasione del cinquantesimo anniversario del 1968, comprende 60 fotografie e si propone di documentare e ricostruire, a grandi linee, la nascita e lo sviluppo del femminismo e del movimento delle donne a Napoli e nelle province campane, con l’illustrazione delle diverse stagioni di impegno civile e democratico delle donne del sud.

A Salerno l’iniziativa è realizzata dal Comune di Salerno in collaborazione con la Fondazione Filiberto e Bianca Menna, l’Associazione “In Movimento…”, l’Ogepo Università degli Studi di Salerno, la Fondazione della Comunità Salernitana Onlus e prevede:

– venerdì 1 Marzo, ore 16.00, presentazione e inaugurazione della Mostra fotografica ;

– sabato 2 Marzo, ore 18.00, presentazione del libro “Siamo Qui. Storie e successi di donne migranti” di Giusi Sammartino.

La mostra resterà esposta a Salerno presso la Fondazione Filiberto e Bianca Menna dall’1 all’8 Marzo 2019.