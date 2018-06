Fare l’amore, nuovo singolo di Vins.

Bastano poche note e i primi versi per sentirsi in piena estate con “Fare l’amore”, il nuovo singolo di Vins, prodotto e distribuito dalla PM Records di Cava de’ Tirreni, appena uscito e disponibile nei principali store digitali e su piattaforme streaming. Si inaugura così la collaborazione tra il cantautore pugliese, all’anagrafe Vincenzo Sinisi, e l’etichetta discografica salernitana che impegna Marco Saccone per il talent scouting e Vincenzo Siani per la produzione audio.

La canzone di Vins, che si avvale della collaborazione di Alfredo Capozzi per la musica e l’arrangiamento, è un brano romantico, fresco, solare, perfetto per accompagnare le giornate in spiaggia e le feste in riva al mare, ed è abbinato ad un vivace videoclip prodotto da Talia Film, girato a Barletta e Trani con la partecipazione di un giovane corpo di ballo.

Vincenzo Sinisi, nato ad Andria, classe 1983, scopre la passione per la musica appena dodicenne, quando emerge anche il suo talento di paroliere. Dopo alcuni anni trascorsi a studiare canto e pianoforte, realizza il suo primo album di inediti “Dai che ce la fai”, dal nome dal brano dedicato ai bambini affetti da tumori; parte del ricavato viene devoluto in beneficenza all’Agape onlus per la cura e lo studio delle leucemie e dei tumori infantili. Nel 2010 realizza uno dei suoi più grandi sogni duettando con Nek in occasione del raduno tenuto dall’artista emiliano nella sua città, Sassuolo, l’8 maggio. Nello stesso anno registra nuovi inediti per il secondo album, poi confluiti, insieme ad altri suoi brani cantautoriali, nella raccolta “Vins” del 2017.

Il videoclip di “Fare l’amore” è visualizzabile al link

https://www.youtube.com/watch?v=S1jnwmyltWE

Stream on SPOTIFY: https://spoti.fi/2JE9WxS

On ITunes: https://bit.ly/2LoaOnE

www.facebook.com/pmrecordsitalia