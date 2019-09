Fantaexpo, il racconto della seconda giornata.

Tutti pazzi per LaSabrigamer: boom di presenze al Parco dell’Irno, in occasione della seconda giornata di FantaExpo, per la seguitissima youtuber che, sui suoi canali social, vanta un numero incredibile di iscritti. Ex modella, Sabrina Cereseto, in arte LaSabrigamer, è molto amata dai giovanissimi. Nel 2014 ha aperto il suo canale youtube che attualmente può contare su quasi due milioni di seguaci. Molto attiva anche su instragram, i suoi video sono basati sull’intrattenimento, su gameplay di vari videogiochi e sulle challenges. LaSabri ha incontrato i suoi tantissimi fan al Parco dell’Irno, particolarmente affollato per l’occasione. Molto apprezzato dai ragazzi anche il “Danny Metal Live Show & Talk” , svoltosi nell’area palco, ed in cui lo youtuber, diventato celebre pubblicando cover di brani famosi rivisitati in chiave metal, ha raccontato la sua storia attraverso varie canzoni in uno spettacolo esplosivo, che ha visto anche la partecipazione di Marco Merrino. Al FantaExpo, Danny Metal ha anticipato qualche novità sul suo prossimo lavoro, il primo album di inediti, in uscita a fine settembre.

Anche nella seconda giornata, i vari ospiti del mondo di youtube hanno partecipato ad una serie di incontri, con il direttore artistico della sezione, Marco Merrino, che si è confrontato con Sdrumox, Cavernadiplatone ed ha partecipato ad una sfida a colpi di matita con Paolocannone.

Per quanto riguarda invece la sezione fumetto, nel corso della giornata, i disegnatori e gli illustratori ospiti di questa edizione di FantaExpo hanno avuto un’agenda piuttosto piena. Luca Maresca e Pasquale Qualano sono stati protagonisti di una sessione di live painting nell’area palco. Entrambi i fumettisti hanno partecipato, poi, assieme alla colorista Barbara Ciardo all’incontro, in sala conferenze, sul “fumetto come medium nel 2019”, confrontandosi sul tema, passando dal panorama italiano a quello internazionale. In mattinata la squadra dei disegnatori e degli illustratori ospiti del FantaExpo, invece, ha preso parte al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania sul mondo del fumetto. All’incontro ha partecipato anche Giuseppe Palmentieri, direttore della scuola salernitana “Comix Ars”, e sono intervenuti pure i disegnatori che hanno iniziato la loro avventura sul web, Wallie, Quasirosso e Fumettibrutti, che hanno espresso il loro punto di vista sul fumetto ai tempi dei social.

A concludere la giornata caratterizzata anche dalle varie attività nell’area ludica ed in quella dedicata ai videogiochi, i concerti nell’area palco. Dopo il grande successo riscosso ieri da Amedeo Preziosi, preso d’assalto per foto ed autografi a fine serata, stasera, dopo gli Highways e i TrueSkillz, si esibirà Nayt. Certificato disco d’oro, l’artista è reduce dal successo di Raptus 3 e di “Gli occhi della Tigre”.