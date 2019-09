Fantaexpo, il gran finale.

Gran finale di FantaExpo, al Parco dell’Irno, con due degli eventi più attesi dell’ottava edizione del festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia: la Gara Cosplay e il concerto di Giorgio Vanni. In occasione dell’ultima giornata si svolge la consueta sfida tra cosplayer provenienti da varie città e che mette in palio una serie di premi. L’evento è presentato dalla cosplayer di fama internazionale Yuriko Tiger (Tekken7, Elsword, Overlord, Soul Calibur) e dal doppiatore Leonardo Graziano (Naruto, Sheldon Cooper in “The Big Bang Theory ). La giuria è invece composta dai cosplayer Karina Kozak, Helheim e Ater, e dai rappresentanti di Otaku Garden, l’associazione organizzatrice di FantaExpo.

A chiudere quest’edizione della kermesse sarà ancora la musica. Ieri sera c’è stata una grande partecipazione di pubblico al concerto di Massimo Pericolo; in tanti non hanno perso l’occasione di assistere all’esibizione del rapper di Gallarate. Stasera si prova a replicare con un altro evento molto atteso: il concerto di Giorgio Vanni. Il re indiscusso delle sigle dei cartoni animati concede al FantaExpo il bis, dopo il successo della precedente edizione.

Anche la quarta giornata è stata intensa e ricca di appuntamenti. Questa mattina l’area palco è stata presa d’assalto dai ragazzi che hanno assistito alla perfomance di Barbascura X. Lo youtuber, chimico e musicista di Taranto è celebre per i suoi “riassuntazzi brutti brutti”, in cui sintetizza in maniera ironica puntate di serie tv e film famosi, e per “Scienza Brutta”, rubrica di divulgazione scientifica in chiave umoristica. Sul palco di FantaExpo ha portato il suo spettacolo, “Il mito di Tifeo – il più grande crossover della mitologia greca”.

Tra gli eventi dell’ultima giornata anche lo show di Ciccio Merrino che, con il suo team di ballerini, ha proposto il video musicale “Girati”, realizzato dopo una campagna di crowdfunding sul suo canale.

Nella sala conferenze, all’interno del Teatri Ghirelli, infine, si sono tenuti gli ultimi incontri di questa ottava edizione di FantaExpo, con la partecipazione di Marco Merrino, direttore artistico della sezione youtube del festival,