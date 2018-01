FantaDay, fumetti, cosplay e tutto il mondo fantasy domenica 14 al Centro Sociale.

FantaExpo, la fiera del fumetto dell’animazione e della fantasia, torna con una giornata totalmente gratuita, ricca di piacevoli sorprese ed interessanti novità, che saranno annunciate durante l’evento: domenica 14 gennaio dalle 10 alle 19 si svolgerà presso il Centro Sociale di Salerno, in via Guido Vestuti, il FantaDay.

Per un’intera giornata sarà, così, possibile rivivere l’atmosfera tipica della kermesse dedicata al mondo del fantasy e che, nel corso dell’ultima edizione, la sesta, ha fatto registrare numeri impressionanti, con oltre 35mila accessi nei tre giorni della rassegna, che gode del patrocinio del Comune di Salerno e della Regione Campania. Domenica prossima nel corso del FantaDay sono previste una serie di attività, a partire dalla gara Cosplay.

Anche in occasione di questo appuntamento invernale, moltissimi appassionati del genere sono pronti a darsi battaglia e dare libero sfogo alla loro fantasia: i costumi più belli si aggiudicheranno l’attesissima sfida. Durante la giornata ci saranno, inoltre, eventi Hearthstone e Pokemon, per la prima volta sarà attrezzata un’area Nerf e non mancheranno quelle ludiche e dedicate ai videogiochi. Al FantaDay prenderà parte anche il noto youtuber Marco Merrino (Croix89), che sarà protagonista della giornata e non solo. Nel corso della mattinata, alle ore 12, è previsto un incontro con gli organizzatori del FantaExpo, al quale prenderà parte l’assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano. Per l’occasione saranno annunciate le prossime date ed altre interessanti novità della VII edizione della fiera del fumetto, dell’animazione e della fantasia.

«L’edizione 2017 ci ha consentito di fare un grande salto di qualità – dichiara il presidente di FantaExpo, Angelo Recupito –. Per il 2018 l’intenzione era quella di coinvolgere maggiormente il nostro pubblico con vari appuntamenti nel corso dell’anno, al di là delle giornate dedicate alla fiera ed è proprio da qui che si riparte con il FantaDay». «Siamo orgogliosi – continua Recupito – di aver organizzato un evento invernale, totalmente gratuito, per gli appassionati del FantaExpo che negli ultimi anni sono aumentati in maniera esponenziale, permettendo alla stessa manifestazione di crescere e di riuscire a stupire sempre di più». «Le sorprese, però, non finiscono qui- conclude il presidente dil FantaExpo-, nel corso dell’ evento di domenica faremo un importante annuncio che riguarda la nostra kermesse».