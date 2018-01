Fagiolo di Controne, cece di Cicerale, lenticchia di VIllalba, i legumi slow food di Casa Marrazzo.

Il fagiolo bianco di Controne, i ceci di Cicerale e le lenticchie di Villalba sono i legumi scelti da Casa Marrazzo per arricchire la pregiata linea I Raffinati, la selezione in vetro dei migliori prodotti dell’azienda. Tre Presidi Slow Food per portare in barattolo le migliori varietà leguminose del territorio italiano e raccontare così la storia e il gusto di piccole produzioni tradizionali tipiche di territori e comunità agricole: dai Monti Alburni nel cuore del Parco Nazionale del Cilento alla Sicilia della provincia di Caltanissetta.

Il fagiolo di Controne

Controne in Campania è un piccolo comune alle pendici del massiccio degli Alburni. Dai terreni rocciosi e fertili, ricchi in acqua e carbonati, provengono i piccoli fagioli bianchi che Slow Food riconosce come varietà da tutelare. Sono diciassette i produttori che oggi proseguono antiche pratiche di coltivazione in un contesto ambientale di grande valore naturalistico quale è il Parco del Cilento e Vallo di Diano. Casa Marrazzo seleziona e conserva la varietà del fagiolo piccolo dai semi bianchissimi, di forma tondeggiante e leggermente ovoidale che ha come caratteristica principale la buccia sottile e la conseguente facilità di cottura. L’eccellenza gastronomica di questo fagiolo è molto apprezzata in tutta Italia sia per il gusto sia per la scarsa tendenza a spaccarsi durante la cottura e i tempi di cottura nettamente inferiori a quelli di un fagiolo comune.

I ceci di Cicerale

Il nome Cicerale e il blasone comunale di questo paese, testimoniano una produzione importante sin dal Medioevo: “terra quae cicera alit” (terra che nutre i ceci). I ceci di Casa Marrazzo provengono da questo territorio incastonato tra le colline del Cilento. I ceci di questo territorio sono Presidio Slow Food Italia: piccoli, rotondi, dal colore leggermente più dorato rispetto a quelli comuni, con sfumature nocciola chiaro, e dal sapore intenso. Sul territorio pochissimi produttori portano ancora avanti questa coltivazione faticosa e mantengono con il passare degli anni la semente dell’originale cece di Cicerale. Per coltivarli si seguono i criteri dell’agricoltura biologica, non si usano prodotti chimici e non si fa irrigazione, questo consente al legume di avere un bassissimo contenuto di umidità che permette una lunga conserva e tende ad ingrossarsi notevolmente in fase di cottura.

Le lenticchie di Villalba

Dal territorio di Villaba,nella provincia di Caltanissetta, provengono le lenticchie selezionate dagli artigiani di Casa Marrazo. Una lenticchia a seme grande, ecotipo particolarmente prezioso, tutelato dal Presidio Slow Food Italia e riconosciuto prodotto agroalimentare tradizionale dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali. La lenticchia di Villalba è particolarmente richiesta per le sue qualità organolettiche e nutritive è infatti ricca di proteine e di ferro. I tempi di cottura di questo prodotto tipico di Villalba sono elevati (60 minuti circa) ma il seme resta sempre compatto e quindi si presenta in maniera elegante anche nel piatto, dove con un filo di olio extravergine di oliva sviluppa il suo sapore intenso e particolare.

I legumi Slow Food della linea I Raffinati, confezionati in un elegante contenitore di vetro con etichetta blu, sono pensati per le boutique del gusto, le gourmandise più ricercate e per i clienti più esigenti. I Raffinati affiancano le altre due linee di produzione di Casa Marrazzo: I Tradizionali, le prelibate conserve ispirate alla tradizione della cucina italiana, confezionate in latta in formati piccoli per le famiglie e grandi per la ristorazione, e I Bio provenienti da agricoltura biologica coltivati senza l’impiego di fertilizzanti e sostanze chimiche, confezionati sia in vetro che latta.

la linea dei legumi I raffinati è disponibile sul nuovissimo shop on line di Casa Marrazzo: www.casamarrazzo.it

Casa Marrazzo artigiani da sempre

Quella di Casa Marrazzo è una storia di famiglia, di resistenza, di amore per la propria terra che nasce nei campi assolati della provincia di Salerno, a Pagani, alla fine degli anni Settanta. Oggi è un’azienda moderna che conserva i valori della piccola realtà artigianale e persegue un solo progetto: la selezione dei prodotti migliori e più genuini per portare in tavola il gusto naturale della buona terra.

Tutti i prodotti Casa Marrazzo sono lavorati artigianalmente con rispetto e dedizione come si faceva una volta ma con la tecnologia più avanzata di oggi. Il catalogo propone oltre cento referenze in tre linee: I Raffinati, I Tradizionali e I Bio. Dal San Marzano dop al Pomodoro del piennolo del Vesuvio, dai pregiati legumi Presidio Slow Food ai peperoni grigliati, al raro broccolo aprilatico, Casa Marrazzo porta in barattolo i profumi e i sapori genuini del Sud.

