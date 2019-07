Expo Street Pop Art, da giovedì 11 all’Arco Catalano di Palazzo Pinto.

perciò l’11 luglio 2019 ore 17.30 siete tutti attesi all’inaugurazione della collettiva

Expo Street Pop Art: abbattiamo gli egoismi -11-18 luglio 2019 presso ARCO CATALANO via Mercanti Salerno

artisti dal mondo, nazionali e locali espongono opere donate all’associazione ART EXPERIENCE no profit

per finalità benefiche