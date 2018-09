Evasione imposta di soggiorno, accertati e recuperati 500mila euro.

Pugno di ferro del Comune di Salerno contro l’evasione dell’imposta di soggiorno. Una task force della Polizia Municipale, coordinata dal capitano Mario Elia, sta svolgendo dalla metà del trascorso mese di agosto presso alberghi, b&B, affittacamere, case vacanze e strutture ricettive in genere una serie di controlli mirati a verificare, tra l’altro, il regolare pagamento dell’imposta di soggiorno.

Lunedì 2 settembre, alla presenza del Sindaco Vincenzo Napoli e dell’Assessore al Commercio Dario Loffredo, sono stati analizzati i primi dati ufficiali. La prima fase di verifiche, attraverso l’analisi di registri presenze e contabilità, ha permesso di accertare e recuperare già circa 500mila euro di mancati versamenti da parte dei gestori responsabili delle strutture ricettive cittadine. I controlli proseguono a tappeto per prevenire e stroncare un fenomeno che a Salerno, come in altre località a vocazione turistica, è in crescita.

“Il nostro intento – dichiara l’assessore Dario Loffredo – è quello di garantire la conformità dei versamenti per tutelare gli operatori in regola ed introitare risorse preziose che possono esser utilmente investite per migliorare i servizi di accoglienza (parcheggi, segnaletica, videosorveglianza, info point, etc.) favorendo, così, ulteriormente, la crescita del comparto turistico e delle presenze in città”.